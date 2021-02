Embora em muitos postos de saúde de Belo Horizonte, a vacinação contra a Covid-19, neste sábado (13), tenha transcorrido sem problemas, em outros, houve quem tenha se queixado de desorganização.

Profissional de educação física aposentada, Cristiane Machado, de 57 anos, relatou demora no atendimento e falta dos protocolos preconizados por autoridades de saúde no Centro de Reabilitação (Creab) Centro Sul, no bairro Mangabeiras, Zona Sul da capital mineira.

Segundo ela, os idosos (público-alvo da imunização neste sábado) formaram fila no estacionamento do local, sob mormaço e calor, enquanto a área interna permanecia livre. "Uma bagunça. Precisei reclamar para colocá-los lá dentro", resumiu a educadora, que acompanhou a mãe, Cecília Gil Machado, de 87 anos.

Número 69 da fila, a idosa recebeu a primeira dose neste sábado e receberá a segunda em um mês. "Muito feliz, porque, desde março do ano passado, estou presa. Então estou me sentimento muito aliviada. Graças a Deus estou livre", comemorou Cecília.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que onde foram identificadas filas, antes mesmo do início da imunização, reforçou as orientações sobre medidas de segurança, como distanciamento. Disse, ainda, que para dar mais agilidade à aplicação das doses está ampliando as equipes de vacinação.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacinação teve início às 9h. Nos locais onde foram identificadas filas, antes mesmo do início da imunização, a Prefeitura reforçou as orientações sobre as medidas de segurança, como distanciamento, e está ampliando as equipes de vacinação para dar maior agilidade na aplicação das doses. Outra medida adotada foi antecipar, já na fila, a conferência dos documentos necessários para receber a dose da vacina.

O Creab é uma unidade da Prefeitura, localizada em ponto estratégico, e usada como posto de vacinação na campanha. Com a aplicação da vacina no local, a Prefeitura amplia o acesso da população. Os profissionais que estão vacinando no local são capacitados para realização do trabalho.

Para realização da vacinação neste sábado, estão abertos 80 Centros de Saúde e mais de 800 trabalhadores da saúde estão envolvidos na ação. A Prefeitura orienta para evitar aglomeração o idoso deve ir acompanhado por apenas uma pessoa.

Para garantir a imunização dos idosos com idade entre 86 e 88 anos, a Prefeitura vai disponibilizar postos para aplicação da vacina durante a semana, entre 15 e 19 de fevereiro. A lista destes locais estará disponível no Portal da Prefeitura.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e CPF. Os acamados nesta faixa etária serão imunizados em casa. O cadastro vai estar disponível no portal da PBH a partir desta segunda-feira (15).

