Começa nesta segunda-feira (18) o prazo para cadastro no ano letivo de 2022 na educação infantil em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Para isso, pais ou responsáveis de crianças entre 4 meses e 3 anos devem procurar a unidade de ensino mais próxima de casa até 29 de outubro.

De acordo com a prefeitura da cidade, três grupos serão priorizados na fase inicial do processo. Em primeiro lugar, estão as crianças com mães adolescentes e que ainda frequentam a escola - a regra também vale em caso de trabalho comprovado da genitora. Depois, entram os casos em que pai e mãe trabalham ou se houver um irmão frequentando a mesma instituição. Por fim, também terão prioridade as crianças que estejam na lista de espera do colégio.

Documentos

Para confirmar a matrícula, é necessário apresentar a certidão de nascimento da criança, o cartão de vacina atualizado e um comprovante de residência atual, sendo preferencialmente contas de água ou luz e que estejam em nome do responsável pela matrícula.

As escolas também podem pedir um comprovante de trabalho dos pais ou responsáveis, como carteira de trabalho e contracheque, além do Número de Identificação Social (NIS). Se necessário, o documento de guarda judicial da criança também pode ser exigido.

Em caso de dúvidas, a Prefeitura de Betim disponibilizou os telefones (31) 3511-1008 e (31) 3596-0081 para contato com a Secretaria Municipal de Educação (Semed). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Após o cadastro e análise dos documentos, Semed vai divulgar a classificação nas próprias unidades de educação infantil, em 7 e 8 de dezembro. O pai ou responsável que não realizar a inscrição no prazo estabelecido deverá fazer inscrição para a ocupação de vagas remanescentes em fevereiro de 2022.

Cadastro escolar

No mesmo período, Betim também recebe inscrições para a educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2022. Podem se candidatar aqueles que vêm de outras cidades ou de escolas particulares, alunos que vão ingressar na pré-escola da educação infantil ou no 1º ano do ensino fundamental e quem deseja retomar os estudos por meio do EJA.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no portal da Semed. São exigidos certidão de nascimento do aluno, CPF do pai ou mãe, comprovante de endereço atual com CEP e e-mail válido para contato.

