Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), vai ampliar o horário de funcionamento dos serviços não essenciais a partir desta quinta-feira (6). Conforme decreto já publicado, lojas de roupa, salões de beleza, tabacaria, livrarias, imobiliárias e atividades de recreação e lazer poderão abrir das 9h30 às 17h30.

Até esta quarta (5), essas atividades estavam liberadas apenas das 10h às 16h. Bares, restaurantes e lanchonetes das 10h às 20h. No entanto, continua vedado o consumo de bebida alcoólica dentro dos estabelecimentos e em via pública.

Já os shoppings, galerias e feiras funcionam das 11h às 20h. A novidade é que a partir de sábado (8), esses comércios ganham uma hora a mais, desde que respeitados todos os protocolos sanitários. A mudança incide sobre o horário de abertura, agora às 10h. O encerramento permanece às 20h.

Em Betim, os templos religiosos estão autorizados a funcionar somente com 25% da capacidade. Já os espaços de educação superior, de nível técnico, cursos livres, atividades esportivas e clubes sociais poderão funcionar das 9h às 21h, conforme as normas do decreto.

Atividades como cinemas, teatros, museus, parques de diversões, casas de shows seguem proibidas. Quem descumprir os protocolos está sujeito a multa de até R$ 4,5 mil, além da suspensão e cassação do alvará.

Normas

Dentre as normas sanitárias, o uso de máscara, capacidade máxima de um cliente/funcionário a cada três metros, distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, organização de filas com distanciamento - incluindo na parte externa do estabelecimento-, ventilação de ambientes e álcool 70% disponível a todos.

Covid-19

Até esta quarta-feira (5) a cidade tem 24.937 casos confirmados de Covid-19, com 967 mortes. A taxa de ocupção dos leitos de UTI está em 71%. Segundo a prefeitura, dos 175 leitos disponíveis, 125 estão ocupados.

