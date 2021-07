Toda a população de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderá ser vacinada contra a gripe a partir da próxima segunda-feira (12). A medida, anunciada pela prefeitura nessa sexta-feira (9), foi possível após a finalização das fases de imunização dos grupos prioritários da campanha.

De acordo com o Executivo, o composto químico contra o vírus influenza estará disponível nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h, para todas as pessoas com idade superior a seis meses. No ato da vacinação, deve ser apresentado o cartão de vacinas e um documento de identidade.

Até essa quinta-feira (8), a cobertura vacinal contra a gripe alcançou 76.270 pessoas em Betim, segundo dados da prefeitura. Os grupos prioritários mais protegidos no município são o de crianças, com 70%; puérperas, 78,80%; trabalhadores da saúde, 68,1%; e gestantes, com 64,6%.

O alcance, portanto, está abaixo da recomendação do Ministério da Saúde, que estipula no mínimo 90% do público imunizado. Para tentar aumentar a adesão da população, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, além de ampliar a aplicação para toda a população, a dose estará disponível também para os grupos prioritários que ainda não se vacinaram.

"A vacina protege contra formas graves e complicações da doença, por isso é importante que as pessoas se dirijam até uma UBS para se imunizar", explicou o secretário municipal de Assistência à Saúde, Hilton Soares.

Gripe e Covid-19

A Prefeitura de Betim também relembrou que a população deve ficar atenta às campanhas de vacinação contra a gripe e contra a Covid-19, que seguem concomitantemente.

"É importante ressaltar que, como a imunização contra a influenza está sendo realizada em paralelo à vacinação contra a covid-19, as pessoas devem ficar atentas ao intervalo mínimo de 14 dias que deve ser respeitado entre a aplicação das duas vacinas", informou a administração, em nota.

