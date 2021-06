Bares e restaurantes de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão funcionar até as 22 horas a partir desta quinta-feira (10). A medida se assemelha ao que foi decidido na capital mineira.

De acordo com a administração municipal, exclusivamente nesta sexta-feira (11) e sábado (12), os estabelecimentos poderão ficar abertos até a meia-noite. O motivo é a comemoração do Dia dos Namorados, no sábado. As mudanças também valem para shoppings e galerias.

Outra ação liberada pela prefeitura em razão da data é a permissão para bares e restaurantes oferecerem música ao vivo no dia 12. Em postagem nas redes sociais, o Executivo pediu que as pessoas respeitem "todas as normas de biossegurança".

Belo Horizonte

Nessa quarta-feira (9), a Prefeitura de BH autorizou que bares e restaurantes funcionem até as 22h diariamente e, excepcionalmente neste sábado, recebam clientes até 1h. A mudança veio após reunião entre o prefeito, Alexandre Kalil (PSD) e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

