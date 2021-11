A Superintendência de Defesa Animal (Sepa) da prefeitura de Betim, na região metropolitana, está cadastrando moradores donos de cães e gatos que querem castrar gratuitamente seus animais. De acordo com a Sepa, mil pessoas aguardam pelo serviçomento.



Para se cadastrar, o tutor deve ir até uma das gerências regionais da cidade, das 8h às 17h, preencher um formulário e garantir a castração, que será agendada. Para concluir o serviço o solicitante deve ser maior de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto, cadastro no CadÚnico, comprovante de endereço e comprovante de renda.

A prefeitura orienta que o serviço é oferecido aos moradores cujas famílias tenham renda mensal de até três salários mínimos. "Atualmente, mil pessoas aguardam para fazer o procedimento gratuito. Nossa meta é zerar essa fila de espera e, a partir de 2024, começar a colher os frutos deste trabalho, com o início da redução da população de animais de rua em Betim", afirmou a superintendente da Sepa, Roberta Cabral. Segundo ela, a meta do órgão é esterilizar 7.000 animais, zerar a fila de espera e, a partir de 2024, obter os resultados da ação.

Segundo a superintendência, a cirurgia de castração é simples e sem dor, feita com o animal sedado durante todo o processo, que dura em média 30 minutos. Após o precedimento, os tutores são orientados sobre os cuidados e medicamentos necessários para a recuperação.

No último mês a Prefeitura deu início ao cadastro de protetores de animais, com objetivo de priorizar os atendimento de cães e gatos cuidados por eles. Com esta ação, os animais desses protetores terão prioridade no atendimento clínico, no serviço de castração, e não será necessário apresentar comprovante de endereço e de renda em todos os atendimentos.

Para outros serviços e informações, o interessado deve entrar em contato pelo telefone (31) 3531-3660.



