Minas Gerais espera a chegada de mais 112.600 doses de Pfizer pediátrica nesta segunda-feira (17). Elas serão somadas aos 110 mil imunizantes para crianças de 5 a 11 anos que foram entregues ao Estado na última sexta (14). Desse total, 27.110 foram destinados às 39 cidades que compõem a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Belo Horizonte.

Veja o calendário de imunização infantil em algumas delas:

Betim

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos começa nesta terça (18) em Betim. A cidade tem cerca de 40 mil habitantes nessa faixa etária e já recebeu 2.460 doses.

Serão priorizadas crianças com comorbidades e/ou deficiência permanente. As doses serão aplicadas no antigo Betim Shopping, na Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, 1655, bairro Angola.

Veja as datas de imunização:

Terça-feira (18): 11 e 10 anos

Quarta-feira (19): 9 e 8 anos

Quinta-feira (20): 7, 6 e 5 anos

Sexta-feira (21): repescagem para as crianças que não compareceram no dia convocado

Crianças acamadas serão vacinadas em domicílio mediante contato e agendamento feito pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Para receber o imunizante, a criança deve estar acompanhada de um dos pais ou pelo responsável com termo de autorização. É preciso levar um documento que comprove a comorbidade (receitas, relatório ou prescrição médica ou exame emitidos em até 12 meses); um documento de identificação com foto ou certidão de nascimento; comprovante de endereço; e cartão de vacina.

Contagem

Contagem também inicia a vacinação de crianças nesta terça (18). A imunização infantil terá um ato simbólico de abertura às 8h15 na Unidade Básica de Saúde do Eldorado, onde Maria Eduarda Barbosa, 8 anos, da comunidade quilombola dos Arturos, será a primeira a ser vacinada na cidade.

Crianças com comorbidades e deficiência permanente, indígenas e quilombolas serão as primeiras a receberem a proteção contra a Covid-19 em Contagem. Elas precisam comparecer ao local de imunização com certidão de nascimento ou documento de identidade; identificação dos pais ou responsáveis; carteira de vacinação; e comprovante de endereço.

Veja o endereço das salas de vacina, que funcionam das 8h às 16h, de segunda a sexta:

Distrito Ressaca – UBS SÃO JOAQUIM – Rua Rubi, em frente ao nº 803 – São Joaquim

Distrito Riacho – UBS SESC (dentro da unidade) – Rua Padre José Maria de Man,805 – Novo Riacho

Distrito Vargem das Flores – UBS SÃO JUDAS TADEU I E III – Rua VL7, s/nº – Nova Contagem

Distrito Petrolândia – UBS SAPUCAIAS – Rua Amazonita, 230 – Sapucaias

Distrito Industrial – UBS AMAZONAS – Rua Marquês de Paraná, 111 – Amazonas

Distrito Eldorado – UBS CSU ELDORADO – Rua Portugal, 50 – Eldorado

Distrito Sede – UBS MARIA DA CONCEIÇÃO – Rua Pará de Minas, s/nº – Santa Edwiges

Distrito Nacional – UBS AMENDOEIRAS – Rua Seis, 52 – Vale das Amendoeiras

Nova Lima

Em Nova Lima, a imunização infantil contra o coronavírus começa na terça (18). Assim como nas outras cidades da Grande BH, crianças com comorbidades ou deficiência permanente serão o público ao qual se destinam as primeiras doses.

A vacinação acontecerá das 9h às 13h na Policlínica, rua Augusto Magalhães, 45 – Centro. Crianças que moram na região Noroeste serão vacinadas na quarta-feira (19), das 9h às 13h, no Complexo de Saúde do Jardim Canadá (Rua Kenon, sem número).

Para receber o imunizante é necessário levar a certidão de nascimento e laudo médico ou receita de medicamentos que comprove a condição da criança. Um termo de autorização deve ser apresentado caso ela seja acompanhada por um adulto que não seja um dos pais.

Santa Luzia

A vacinação infantil contra a Covid-19 em Santa Luzia começa nesta quarta-feira (19). Crianças com deficiência permanente e comorbidades serão priorizadas.

A imunização acontece entre 14h e 17h, de segunda a sexta, nos seguintes endereços: UBS Celso Diana, UBS Virgem dos Pobres, UBS Londrina, UBS Santa Rita, UBS Morada do Rio, UBS Industrial Americano e UBS Córrego das Calçadas.

Moradores dos bairros Pinhões e Bom Destino que não puderem se deslocar deverão aguardar o contato do posto de saúde para agendamento.

As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou de um responsável com documento de autorização. É necessário levar certidão de nascimento, comprovante de endereço e cartão de vacinas ao local de vacinação.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), ainda não há informação sobre o destino das vacinas que chegam ao Estado nesta segunda (17).

