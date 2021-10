Adolescentes de 13 anos podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (1) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O anúncio foi feito pelo prefeito Vittorio Medioli, via redes sociais.

De acordo com o chefe do executivo municipal, todas as 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade estarão disponíveis, das 8h às 17h. Devem ser apresentados: documento de identidade com foto, cartão do SUS, cartão de vacina e comprovante de endereço. O acompanhamento dos pais ou responsáveis não é exigido.

A expectativa da prefeitura é vacinar 4.956 adolescentes com a primeira dose da Pfizer. Com isso, Betim se encaminha para a imunização de todos os adultos e adolescentes. "Com o grupo dos 13 anos, ficará faltando apenas os de 12 para que Betim complete a vacinação de adolescentes e adultos. Esperamos completar o grupo de adolescentes de 12 anos na próxima semana", afirmou Medioli.

Repescagem e próximas doses

De acordo com o prefeito, os maiores de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante podem ir ao anexo do Cerest, na rua Tocantins, 308, bairro Brasileia. O local segue a mesma regra de horário das UBSs na cidade.

Quanto à segunda dose, a recomendação é de atenção para a data de reforço indicada no cartão de vacina. Os moradores devem comparecer ao mesmo centro de saúde em que foi aplicada a primeira.

Idosos acima dos 80 anos e pessoas imunossuprimidas já podem tomar a dose de reforço da vacina. No caso dos idosos, é preciso que as doses anteriores sejam da CoronaVac, considerando a segunda aplicação há seis meses. Esse público também pode ir a qualquer UBS de Betim. A dose de reforço para imunossuprimidos será aplicada no anexo do Cerest.

Vacinação

Conforme balanço da Prefeirtura de Betim, 313.151 pessoas receberam a primeira dose da vacina, das quais 162.946 também tomaram a segunda dose e 1.219 receberam reforço. Outros 11.476 moradores da cidade foram imunizados com dose única.

