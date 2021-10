Idosos de 79 e 78 anos poderão receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (11) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A aplicação para esse público acontece durante toda a semana, das 8h às 17h, em todas as as 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

Só recebem a dose de reforço aqueles que se vacinaram com a segunda dose há pelo menos seis meses. Além disso, é preciso apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacina, onde devem estar registradas as duas doses anteriores.

Profissionais da saúde

Também entre os dias 11 e 15 de outubro, foram convocados para a dose de reforço os profissionais da saúde que atuam no município e foram imunizados com a segunda dose até 12 de abril. Segundo a prefeitura de Betim, eles serão vacinados no próprio local de trabalho - Hospital Regional, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), maternidade pública e Centros de Referência em Saúde Mental (Cersams).

A expectativa do município é que aproximadamente 6.900 profissionais sejam vacinados durante a semana. Além dos trabalhadores da rede pública municipal de saúde, a aplicação da dose de reforço contempla ainda os profissionais da rede privada. Eles também serão imunizados no local de trabalho - hospitais Unimed e Mater Dei -, entre os dias 13 e 15 de outubro.

Segunda dose

A vacinação com a segunda dose contra a Covid-19 avança em Betim. Após a conclusão do cronograma da primeira dose, a cidade agora concentra esforços para a segunda rodada de imunização. Nessa semana, os industriários começaram a receber a segunda dose no antigo Betim Shopping e no Cerest.

O público de 38, 37 e 36 anos é o próximo na fila da cidade. Entre a próxima segunda (11) e a sexta-feira (15), eles também podem ir até uma das UBSs no município para garantir a aplicação. É preciso apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacina, comprovando o recebimento da primeira dose.

Vacinação

De acordo com a última atualização do Painel Vacinômetro, Betim já aplicou mais de 510 mil doses. Aproximadamente 320 mil pessoas receberam a primeira dose, das quais 180 mil também receberam a segunda.

A dose de reforço ainda foi aplicada em 1.725 moradores da cidade. E a vacina em dose única, por sua vez, foi ministrada em quase 12 mil betinenses.

Betim tem 32.257 casos confirmados da Covid-19, com 1.370 mortes e 30.675 pacientes recuperados. Outros 204 casos seguem em acompanhamento.

