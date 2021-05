Gestantes e puérperas que possuem comorbidades serão imunizadas contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (24) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A primeira dose será aplicada das 13h às 18h no Centro de Oncologia, localizado no Betim Shopping – avenida Edneia Mattos Lazzarotti, 1,655. Serão disponibilizadas, nessa etapa, um total de 2.340 doses.

Além deste grupo, também serão imunizadas as pessoas de 18 a 59 anos que possuem deficiência permanente e recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pessoas da faixa etária com síndrome de down e/ou acometidos de doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) e transplantados de órgãos sólidos (coração, pulmão, rim, pâncreas, intestino e fígado) a partir de 18 anos.

Para receber a vacina é preciso comprovar a comorbidade. São aceitos exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica com validade máxima de até 12 meses. Os beneficiários do BPC devem apresentar um comprovante atual de recebimento do benefício. No caso das mulheres grávidas e aquelas que foram mães em até 45 dias, será necessária a apresentação de prescrição médica que ateste a avaliação do risco benefício da imunização.

Contagem

Em Contagem, também na região metropolitana, a imunização para gestantes e puérperas será iniciada na terça-feira (25). O município recebe, nesta segunda, as vacinas da Pfizer, que serão destinadas para a imunização desse público-alvo. Os postos credenciados funcionarão das 8h até às 15h.

Para vacinar é preciso apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de endereço, um relatório médico indicando a vacinação, além de não ter recebido qualquer vacina nos últimos 14 dias e não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Locais de vacinação:

Regional Eldorado

UBS Água Branca (Av. Seis, 320 – Conjunto Água Branca)

Regional Industrial

UBS Bandeirantes (R. Oito, 20 – Santa Maria)

UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

Regional Nacional

UBS Amendoeiras (Rua Seis, 52 – Vale das Amendoeiras)

Regional Petrolândia

UBS Campo Alto (Avenida B, 1012 – Campo Alto)

Regional Ressaca

UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)

Regional Riacho

UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

Regional Sede

UBS Santa Helena (R. Délio da Consolação Rocha, nº 705 – Santa Helena)

Regional Vargem das Flores

UBS São Judas Tadeu (R. VL – 7, s/n – Nova Contagem

Leia mais:

Minas inicia nesta segunda a distribuição de 64 mil doses do imunizante da Pfizer

Pessoas com comorbidade a partir de 18 anos poderão se vacinar contra Covid nesta semana em BH

Minas registra mais de 4 mil novos casos de Covi-19 nas últimas 24 horas