Adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades ou doença permanente, recebem, nesta segunda-feira (9), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Para evitar aglomerações, serão disponibilizados dois locais de imunização: pessoas de 12 a 14 serão vacinadas no anexo do Cerest, no bairro Brasiléia. Já os de 15 a 17, devem se dirigir ao Betim Shopping, no bairro Ingá. A vacinação ocorre até às 17h.

Segundo a prefeitura de Betim, a vacinação destes adolescentes foi autorizada pela Lei nº 14.190, de 29 de julho, que incluiu o grupo como prioritário no plano nacional. A vacina utilizada será a da Pfizer – única autorizada pela Anvisa para uso em adolescentes acima de 12 anos.

Para ser vacinado é necessário comprovar a comorbidade. Serão aceitos receitas, relatório e/ou prescrição médica ou exame. Devem ser apresentados, também, um documento de identidade, cartão de vacina, o Cartão SUS e comprovante de residência.

Cronograma:

Adolescentes com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, lactantes e puérperas de 12 a 14 anos: anexo do Cerest, na rua Tocantins, número 301, Brasileia

De 15 a 17 anos: Betim Shopping, na avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá

Lista de comorbidades

As comorbidades consideradas para a imunização são aquelas listadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, tais como diabetes, câncer, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, pneumopatias crônicas graves, anemia falciforme e obesidade mórbida. Confira a lista das doenças aqui.

