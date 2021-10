A prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou nesta sexta-feira (15) o início das obras de revitalização do trecho da Via Expressa que corta a cidade. As intervenções serão feitas nos dois sentidos da via, com o recapeamento de aproximadamente 5 km da estrada. Além da revitalização, será feita a sinalização horizontal, com a pintura de faixas na pista, e outros reparos. A expectativa da prefeitura é que os trabalhos sejam concluídos em cinco meses.

De acordo com o município, em função das obras, a via será parcialmente interditada entre 8h30 e 17h. A prefeitura ressalta que, durante o período de revitalização, poderá haver uma pequena retenção no trânsito, mas que os veículos devem conseguir passar com fluidez. Uma sugestão para aqueles que preferem não transitar pelo local é buscar caminhos alternativos para acessar a cidade, como a BR-381.

As intervenções na pista custaram mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos do município, que fará o investimento com recursos próprios. De acordo com a prefeitura de Betim, a revitalização atende um apelo de motoristas que circulam frequentemente pelo trecho e que reclamam das condições do tráfego.

