A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começa, nesta segunda-feira (15), a vacinação contra a Covid-19 de idosos residentes no município com 90 anos ou mais. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o agendamento será feito pelas equipes de assistência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), por telefone ou pessoalmente.

A estimativa da administração municipal é de que há 1.243 idosos nessa faixa de idade residentes na cidade. O levantamento foi feito com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde (SIGSS). Nesta etapa, serão destinadas para esse público 1.160 doses da vacina.



A prefeitura alertou que nos atendimentos que forem realizados em domicílio, os Agentes Comunitários de Saúde da UBS de referência acompanharão os profissionais que farão a vacinação e todos estarão devidamente identificados com crachá. Em caso de dúvida se o idoso possui cadastro ou não no Sistema Único de Saúde (SUS), ele deve procurar a UBS mais próxima por telefone ou presencialmente.

A prefeitura informou que os imunizantes fazem parte do terceiro lote com 1.860 doses recebidas pelo município na quarta-feira (10). O restante desse quantitativo será usado para continuar a vacinação de trabalhadores da saúde.

