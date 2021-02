A Prefeitura de Betim interditou 13 estabelecimentos entre sexta-feira (12) e domingo (14) por desrespeitarem as medidas que visam conter o avanço da Covid-19 durante o período de Carnaval no município da Grande BH.

De acordo com a administração municipal, as equipes da Guarda Municipal e fiscais da Vigilância Sanitária atuaram em bares e restaurantes em descumprimento ao horário de funcionamento permitido, que vai até as 21 horas.

Na sexta, foram lavrados seis autos de infração, ocasionando cinco interdições. No sábado (13), foram registradas outras quatro irregularidades e todos os locais foram fechados. Dois dos estabelecimentos estavam funcionando com as portas abaixadas, sendo que um deles já era reincidente.

Nesse domingo, mais quatro comércios foram interditados e seis autos de infração foram expedidos. Um dos locais, um bar com música ao vivo com aproximadamente 100 pessoas, localizado no bairro Alterosa, era reincidente.

Operação Várzea das Flores

De sábado (13) até terça-feira (16), uma grande operação de fiscalização está em andamento em toda extensão da lagoa Várzea das Flores. Profissionais das prefeituras de Betim e Contagem, além da Polícia Militar, Copasa, Capitania dos Portos, Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Ministério Público vão agir para evitar aglomerações e outros eventos ao longo da orla durante o Carnaval.

“Além de patrulhamento realizado a cada duas horas, diuturnamente, a operação contará com barreiras e policiamento fixo, além de policiais em viaturas descaracterizadas para identificação de irregularidades”, disse a Prefeitura de Betim, em nota.

O tráfego no local só é permitido a moradores e pessoas em deslocamento para cidades vizinhas. A força-tarefa conta com lanchas para navegação em pontos específicos que as viaturas não conseguem acessar.

Até o início da tarde de domingo, mais de 50 veículos em situação irregular já haviam sido rebocados pela PM. Uma moto aquática conduzida por um adolescente sem a carteira de habilitação exigida pela Capitania dos Portos foi apreendida.

