A vacinação contra Covid-19 chegou para a faixa etária de 23 e 24 anos, em Betim, na Grande BH. O público será imunizado nesta quinta-feira (26), das 8h às 17h, nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A expectativa é que 12 mil pessoas tomem as doses.

Para ser imunizado, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, cartão de vacina e comprovante de endereço.

Segundo a prefeitura, uma nova ampliação da faixa etária será divulgada quando o governo de Minas anunciar a data de envio do 42° lote de vacinas, recebido no último domingo (22) e na segunda-feira (23). Entretanto, a previsão é que pessoas de 21 e 22 anos recebam as doses ainda nesta semana.

Segunda dose

Os atrasados para a segunda dose contra a Covid-19 devem comparecer a um posto de vacinação para completar o ciclo de imunização. Segundo levantamento da prefeitura, até a última sexta-feira (20), cerca de 5.640 pessoas não retornaram aos postos de saúde na data agendada para a segunda aplicação.

Além das UBSs, a segunda dose também está sendo aplicada no Betim Shopping (avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá) e no Anexo do Cerest (rua Tocantins, 301, Brasileia).

Para completar a imunização, os candidatos devem apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacina que comprove o recebimento da primeira dose.

Os endereços das UBSs estão disponíveis aqui.

