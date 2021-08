Uma remessa com 367 mil doses da AstraZeneca chega a Minas nesta segunda-feira (23). Os imunizantes fazem parte do 42° lote, e devem desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, às 22h10.

No domingo (22), o Estado recebeu a primeira parte do 42ª lote, com 205 mil doses da CoronaVac e 214 mil da Pfizer. Ao todo, são 786.960 novas doses contra a Covid-19.

Também nesta segunda, acontece a distribuição da 41ª remessa, recebida na última sexta-feira (20). São 825 mil imunizantes da CoronaVac e Pfizer.

Veja as remessas anteriores:

41ª remessa: 419.200 doses da CoronaVac e 405.990 doses Pfizer, em 20/8

419.200 doses da CoronaVac e 405.990 doses Pfizer, em 20/8 40ª remessa: 301.250 doses da AstraZeneca e 131.040 da Pfizer, em 16/8

301.250 doses da AstraZeneca e 131.040 da Pfizer, em 16/8 39ª remessa: 192.600 doses da CoronaVac e 322.920 doses da Pfizer, em 13/8

192.600 doses da CoronaVac e 322.920 doses da Pfizer, em 13/8 38ª remessa: 162.630 doses da Pfizer e 257.480 doses da CoronaVac, em 13/8

162.630 doses da Pfizer e 257.480 doses da CoronaVac, em 13/8 37ª remessa: 104.130 doses da Pfizer e 104.250 doses da AstraZeneca, em 11/8

104.130 doses da Pfizer e 104.250 doses da AstraZeneca, em 11/8 36ª remessa: 141.200 doses da CoronaVac e 296.010 doses da Pfizer, em 9/8

141.200 doses da CoronaVac e 296.010 doses da Pfizer, em 9/8 35ª remessa: 349.830 doses da Pfizer, 425.650 doses da AstraZeneca e 8.650 doses da Janssen, em 6/8

349.830 doses da Pfizer, 425.650 doses da AstraZeneca e 8.650 doses da Janssen, em 6/8 34ª remessa: 221.130 doses da Pfizer e 118.400 doses da CoronaVac, em 4/8

221.130 doses da Pfizer e 118.400 doses da CoronaVac, em 4/8 33ª remessa: 351 mil doses da Pfizer e 290.200 da CoronaVac, em 30/7

351 mil doses da Pfizer e 290.200 da CoronaVac, em 30/7 32ª remessa: 330.600 doses da CoronaVac, 103.260 doses da AstraZeneca e 209.430 doses do imunizante da Pfizer, em 27/7, e 234.750 doses da AstraZeneca, em 28/7

330.600 doses da CoronaVac, 103.260 doses da AstraZeneca e 209.430 doses do imunizante da Pfizer, em 27/7, e 234.750 doses da AstraZeneca, em 28/7 31ª remessa: 171.400 doses da CoronaVac, em 19/7, e 550.050 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer, em 20/7

171.400 doses da CoronaVac, em 19/7, e 550.050 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer, em 20/7 30ª remessa: 379.750 doses da AstraZeneca, em 15/7

379.750 doses da AstraZeneca, em 15/7 29ª remessa: 271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7

271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7 28ª remessa: 624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6, 112.320 doses da Pfizer, em 1/7 e 342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7

624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6, 112.320 doses da Pfizer, em 1/7 e 342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7 27ª remessa: 346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6

346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6 26ª remessa: 862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6

862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6 25ª remessa: 235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6 24ª remessa: 362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6 23ª remessa: 237.510 doses da Pfizer, em 8/6

237.510 doses da Pfizer, em 8/6 22ª remessa: 588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6 e 62.010 doses da Pfizer, em 3/6

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6 e 62.010 doses da Pfizer, em 3/6 21ª remessa: 561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5 20ª remessa: 435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5 19ª remessa: 422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5 e 207.800 doses de CoronaVac, e 101.600 doses da CoronaVac, em 14/5

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5 e 207.800 doses de CoronaVac, e 101.600 doses da CoronaVac, em 14/5 18ª remessa: 396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5 e 100.200 doses da CoronaVac, em 08/5 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5 e 100.200 doses da CoronaVac, em 08/5 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5 17ª remessa: 50.310 doses da Pfizer, em 3/5

50.310 doses da Pfizer, em 3/5 16ª remessa: 30.400 doses da CoronaVac, em 1/5 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5 15ª remessa: 578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4 14ª remessa: 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4 13ª remessa: 426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4 12ª remessa: 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4 11ª remessa: 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4 10ª remessa: 116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3 9ª remessa: 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3 8ª remessa: 509.800 doses de CoronaVac em 17/3

509.800 doses de CoronaVac em 17/3 7ª remessa: 303.600 doses da CoronaVac em 9/3

303.600 doses da CoronaVac em 9/3 6ª remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3

285.200 doses da CoronaVac em 3/3 5ª remessa: 220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2 4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2

315.600 doses da CoronaVac em 7/2 3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1

87.600 doses da CoronaVac em 25/1 2ª remessa: 190.500 doses da AstraZeneca em 24/1

190.500 doses da AstraZeneca em 24/1 1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1

Leia mais:

BH vacina população de 24 anos contra Covid nesta segunda; veja horários e locais

Minas investiga dez casos suspeitos da variante Delta do coronavírus

'O prefeito achou que daria certo e errou', diz Kalil sobre volta da torcida aos estádios de BH