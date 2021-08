Moradores de Belo Horizonte com 24 anos completos até 31 de agosto podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (23). A aplicação acontece das 8h às 17h, em pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30, no drive-thru.

De acordo com a prefeitura, as pessoas convocadas devem se imunizar nos locais listados pela administração municipal (veja os endereços aqui). No momento da vacinação, os usuários precisam cumprir as seguintes orientações:

- Ser cidadão residente em BH;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o cidadão compareça aos locais no dia da convocação. Caso se dirija ao local em data posterior, estará sujeito a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.

