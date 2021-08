A vacinação contra Covid-19 chegou para a população de 20 anos em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A imunização será na terça-feira (31), das 8h às 17h, nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBBs) do município.

Para receber a dose, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Segundo a prefeitura, a expectativa é que a vacinação da população maior de 18 anos seja finalizada na próxima semana, mas a divulgação do cronograma só será feito após a chegada da nova remessa de imunizantes.

Quem for receber a segunda dose nesta semana pode comparecer à uma UBS ou nos pontos de vacinação no Betim Shopping (avenida Edméia Mattos Lazzarotti 1.655, Ingá) e no Anexo do Cerest (rua Tocantins 301, Brasiléia).

Para completar o ciclo vacinal, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão que comprove a primeira dose.

A prefeitura reforça a importância de tomar o segundo imunizante e evitar atrasos.

Para conferir os endereços das UBSs, clique aqui.

Leia mais

Minas recebe mais 282 mil vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira

BH antecipa vacinação contra Covid de mulheres de 19 anos para quinta-feira, mesmo dia dos homens

Fiocruz recebe insumos para produção de 4,7 milhões de doses de vacina contra Covid