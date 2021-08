O calendário de vacinação contra a Covid foi atualizado nesta segunda-feira (30) pela Prefeitura de Belo Horizonte. Na quinta-feira (2), não haverá separação por gênero. Homens e mulheres de 19 anos serão imunizados no mesmo dia.

Anteriormente, o cronograma da PBH previa que o público masculino fosse protegido nessa data, juntamente com a aplicação da segunda dose de alguns grupos prioritários. Só na sexta-feira (3) é que as mulheres poderiam comparecer aos postos de saúde.

De acordo com o Executivo, o recebimento de novas vacinas possibilitou o adiantamento do público feminino. O restante da programação, porém, está mantida. Veja como fica:

Terça-feira (31): 20 anos

20 anos Quarta-feira (1º): 2ª dose para pessoas de 57 anos

2ª dose para pessoas de 57 anos Quinta-feira (2): homens e mulheres de 19 anos; 2ª dose trabalhadores do Transporte Coletivo e Rodoviário de passageiros; da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos e do transporte metroviário e ferroviário

homens e mulheres de 19 anos; 2ª dose trabalhadores do Transporte Coletivo e Rodoviário de passageiros; da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos e do transporte metroviário e ferroviário Sexta-feira (3): 2ª dose para pessoas de 56 anos

2ª dose para pessoas de 56 anos Sábado (4): 18 anos; 2ª dose caminhoneiros

No momento da vacinação, os usuários precisam seguir as orientações abaixo. Para tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para o drive-thru. Aos sábados, o atendimento se encerra mais cedo, às 14h (veja aqui os endereços)

Há também quatro postos com horário noturno, que ficam abertos de segunda a sexta-feira. Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h

Cadastramento de adolescentes

Termina na próxima quinta-feira (2), às 23h59, o cadastro de adolescentes de 17 a 12 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes residentes na capital. O início da imunização será divulgado assim que o município receber as doses destinadas a esse grupo.

O cadastro deve ser feito somente no portal da prefeitura. Não será aceito envio por e-mail ou por telefone. O cadastramento de adolescentes com deficiência permanente pode ser feito neste link. Já as gestantes, puérperas e lactantes devem se cadastrar neste link. O público com comorbidades deve acessar este link para realizar o cadastramento.

Para se vacinar, além da realização do cadastro, os adolescentes precisam de documentos para comprovar a condição. Podem ser apresentados exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro devendo conter o número do registro do profissional no respectivo conselho de classe.

