Moradores de Betim, na Grande BH, de 26 a 29 anos serão vacinados contra a Covid-19 esta semana. As doses estarão disponíveis em todas as 36 Unidades Básicas de Saúde do município, das 9h às 17h.

Confira o cronograma por idade:

Terça-feira (17): 29 anos

Quarta-feira (18): 28 anos

Quinta-feira (19): 27 anos

Sexta-feira (20): 26 anos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de residência e cartão de vacinação. Confira aqui os endereços das UBS da cidade.

Segunda dose

Ao longo desta semana, será aplicada a segunda dose em pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e população acima de 40 anos. Cada indivíduo deve comparecer, das 9h às 17h, na data indicada no cartão de vacina.

Além das 36 UBS, a segunda dose também será aplicada no Betim Shopping (avenida Edméia Mattos Lazzarotti 1.655, Ingá) e no Anexo do Cerest ( rua Tocantins 301, Brasiléia).

Para completar o ciclo de imunização, é necessário apresentar o cartão que comprove o recebimento da primeira dose, além de um documento de identificação com foto e comprovante de endereço.

