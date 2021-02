A capital mineira começa neste sábado uma ação de imunização voltada para idosos de 86 a 88 anos que moram na cidade. Ao todo, 80 postos de saúde (veja a lista aqui) estarão abertos e a campanha voltada para este público específico se estenderá até a próxima sexta-feira. Expectativa é imunizar 24 mil pessoas contra a Covid-19 nessa etapa.

A Secretaria Municipal de Saúde dispõe de 46,4 mil doses da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. É suficiente para as duas doses que devem ser aplicadas.

Essa remessa de imunizantes contra o novo coronavírus foi repassada ao município na última quarta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a segunda dose da vacina será oferecida a esse público (de 86 a 88 anos) dentro de duas a quatro semanas depois da primeira.

Levar documentos

Assim que consultar a lista de postos de vacinação que estarão abertos basta que o idoso compareça ao local de sua preferência portando documento com foto, comprovante de residência e CPF. A PBH reforça a informação de que, com exceção dos acamados, só os idosos com 89 anos ou mais serão vacinados em casa, por medida de segurança, para evitar maiores riscos de contaminação. Essa faixa etária tem até hoje (12), para se cadastrar.

O horário de vacinação será de acordo com a idade. Das 9h às 12h, pessoas com 86 e 87 anos. Das 12h às 15h será a vez daquelas com 88 anos.

A PBH frisa que o funcionamento dos centros de saúde, neste sábado, será exclusivamente para aplicação da vacina. Não serão aplicadas outras vacinas e nem realizado atendimento à população.

Máscara

É importante lembrar que as medidas de segurança contra o novo coronavírus devem ser respeitadas também nos postos de vacinação. O uso de máscara é obrigatório e, segundo a prefeitura, não será permitido qualquer tipo de aglomeração.

Além disso

Idosos acamados entre 86 e 88 anos devem preencher formulário específico que estará disponível no portal da Prefeitura de Belo Horizonte a partir da próxima segunda-feira, dia 15. A vacinação será por agendamento em domicílio.

O infectologista Jorge Luiz Saliba ressalta que a vacinação é uma condição de bloqueio do avanço do contágio pelo novo coronavírus. “A chance maior que temos de bloquear o vírus é a vacinação”, reforça o médico, recomendando que as pessoas sigam o calendário de imunização estabelecido para as suas faixas etárias e não deixem de se imunizar contra a Covid-1.

Mais de 230 mil pessoas já morreram no Brasil em decorrência da doença desde o começo da pandemia, em março de 2020.

