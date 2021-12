Belo Horizonte abre inscrições para concurso com 251 vagas na rede municipal de Educação.

As oportunidades são distribuídas para professores das seguintes áreas:

Educação Infantil

1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental

Educação Física

Geografia

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)

Matemática

Também há vagas para bibliotecário escolar pleno.

As remunerações para os cargos podem chegar a R$ 2.758,41. Interessados devem se inscrever até o dia 20 de janeiro no site do instituto organizador do concurso.

O concurso acontecerá no dia 20 de fevereiro de 2022 e terá prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva. Os horários e locais de aplicação serão divulgados posteriormente no site da organização, a partir do Cartão de Informação do Candidato.

O edital completo do concurso pode ser acessado no Diário Oficial do Município.

Leia mais:

Matrícula na rede pública de educação infantil de BH deve ser feita até o dia 14 de janeiro

Tabela com valores do IPVA ainda não tem data para ser divulgada em Minas