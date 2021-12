O resultado do cadastramento escolar para crianças de 0 a 2 anos foi divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta segunda-feira (27), no portal do cadastro escolar. As famílias têm até o dia 14 de janeiro para confirmar a matrícula da criança na Educação Infantil da rede pública de ensino de Belo Horizonte. O processo deve ser feito pelo site da prefeitura da capital - disponível neste link.

O sistema indica a escola mais próxima à residência da criança que possui vagas. O local é indicado com base no endereço fornecido pelo responsável do candidato.

A vaga será garantida apenas para quem fizer a confirmação da matrícula, depois de acessar o resultado. As famílias também poderão contar com a central de atendimento da Secretaria Municipal de Educação para ter acesso à lista dos selecionados e das escolas.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h, pelos telefones: 3246-6642; 3277-9078; 3277-8876; 3277-9901; 3277-7386; 98646-3966; 99913-4469; ou 99850-0428.

