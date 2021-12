A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que a clínica odontológica, localizada no bairro Nazaré, na região Noroeste, onde uma mulher de 67 anos morreu, nesta segunda-feira (27), não possui alvará de Autorização Sanitária.

De acordo com a prefeitura de BH, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do local é de outro município mineiro e não está cadastrado no Sistema de Vigilância Sanitária da capital. Além disso, o estabelecimento não possui nenhuma solicitação de Alvará Sanitário.

“É importante alertar a população que o documento deve ficar exposto no estabelecimento e visível para clientes e pacientes”, alertou a PBH por meio de nota.

Entenda o caso

No início da tarde desta segunda-feira, uma idosa morreu durante a extração de um dente siso. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, após 20 minutos do início do procedimento, a vítima teve uma parada cardíaca. O Samu foi acionado e o óbito foi declarado no local.

Ainda segundo os policiais que atenderam a ocorrência, familiares da mulher disseram que ela tinha histórico de problemas cardíacos. A causa da morte ainda não foi confirmada.

O Conselho Regional de Odontologia informou que o dentista que realizou o procedimento possui registro regular na instituição. No entanto, diferentemente do que consta na fachada da clínica, ele não é o dentista responsável pelo estabelecimento. “O profissional colocou na porta da clínica como sendo responsável técnico, mas o local não é registrado no CRO. A pessoa jurídica da clínica não é registrada no Conselho, então, não é um local credenciado no CRO para atendimento clínico, na forma de pessoa jurídica”, explicou o presidente do conselho, Raphael Castro Mota.

Ainda segundo Mota, a extração de dente é um procedimento habitual que os profissionais aprendem a fazer na graduação. O Conselho informou que tentou localizar o dentista, porém não o encontrou. Nesta terça-feira (28), a entidade irá fazer uma vistoria no local. “A fiscalização presencial do CRO hoje não foi possível já que a clínica estava fechada e, nos endereços de contato, o profissional também não respondeu. Amanhã nós tentaremos novas diligências logo cedo para tentar entender os fatos”, afirmou.

Leia também

Taxa de transmissão da Covid-19 em BH é a maior desde março deste ano

PBH divulga calendário das doses de reforço contra Covid-19 até 7 de janeiro; veja público-alvo