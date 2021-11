Trabalhadores da Saúde a partir de 18 anos e idosos de 82 a 85 anos são convocados para aplicação da dose de reforço contra o novo coronavírus na terça-feira (16).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, nos caso dos funcionários das unidades de saúde, a vacinação leva em conta que novos profissionais podem ter sido contratados para a área e, em muitos casos, ainda não completaram o prazo mínimo entre as aplicações.

Para o público esse público é necessário ter pelo menos 6 meses da segunda dose ou faltar até 15 dias para completar o prazo.

Já no caso dos idosos, a aplicação do reforço da vacina contra a Covid-19 segue como estava previsto no cronograma. Estão elegíveis para se vacinar aqueles em que a segunda dose tenha sido aplicada há pelo menos cinco meses.

Redução do intervalo

Na última sexta-feira, 12, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) publicou uma deliberação que determina a redução no intervalo de aplicação do reforço da vacina contra a covid-19 no estado, que passa a ser de cinco meses após a conclusão do esquema vacinal.

Até então, esse prazo era de seis meses. “Nós avaliamos o cenário e, tendo em vista a preocupação com o público idoso, que precisa do reforço, implementamos a redução desse prazo para cinco meses. Isso faz com que muitas pessoas, sobretudo aquelas que tomaram a vacina da AstraZeneca, por conta do intervalo maior para a segunda dose desse imunizante, possam tomar o reforço ainda este ano. É uma medida que deve contribuir para que seja ampliada a proteção a essas pessoas”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, durante coletiva.

Haverá ainda ações de repescagem para alguns públicos vacinados com a Pfizer. Confira o cronograma:

16/11 (terça-feira): dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos, completos até 30 de novembro, cuja segunda dose tenha cinco meses

17/11 (quarta-feira): dose de reforço para pessoas de 85 e 84 anos cuja data da segunda dose tenha completado cinco meses

18/11 (quinta-feira): dose de reforço para pessoas de 83 e 82 anos cuja data da segunda dose tenha completado cinco meses

19/11 (sexta-feira): - repescagem de dose de reforço para idosos cuja data da segunda dose tenha completado cinco meses

repescagem de dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão a partir de 18 anos, cuja segunda dose tenha sido há pelo menos 28 dias

repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer

20/11 (sábado): não haverá vacinação.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento dos locais de vacinação é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e de 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Há também três pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

