A prefeitura de Belo Horizonte autorizou a presença de 100% dos estudantes nas salas de aula da capital. A medida será publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (6), e passará a valer em toda a cidade a partir de 18 de outubro.

Entre as alterações citadas pelo executivo municipal, é destacado o fato de que "cada turma passa a ser uma bolha, que deverá manter o distanciamento com os alunos das demais salas". Atualmente, o distanciamento recomendado entre alunos dentro da sala de aula é de 1m. Com padronização de regras, também serão permitidos o uso do ar condicionado, da sala dos professores e a realização de eventos escolares.

A decisão, segundo a PBH, foi baseada na estabilidade dos indicadores epidemiológicos e assistenciais na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de transmissão do vírus está atualmente em 1,03 em BH - o valor representa alerta amarelo na classificação do órgão. A ocupação dos leitos para Covid-19 na UTI e nas enfermarias também foi ressaltada pela prefeitura. Os índices, que estão no nível verde, marcam atualmente 42,4% e 33,3%, respectivamente.

Confira as principais alterações para as escolas, válidas a partir de 18 de outubro em BH:

Será permitida a ocupação de 100% das turmas presencialmente. Cada turma passa a ser uma bolha, que deverá manter o distanciamento com os alunos das demais salas

Permissão de uso de ar condicionado, com padronização de regras

Permissão para uso da sala de professores, respeitando-se as regras de distanciamento de um metro entre as pessoas

Permissão para realização de eventos escolares, respeitando as regras estabelecidas em protocolos para eventos semelhantes

Fim da proibição de atividades desportivas de contato e a escovação de dentes

Liberação dos parquinhos, atualmente restrito às crianças de 3 a 8 anos, para as demais idades

Fim da obrigatoriedade de quarentena para os livros devolvidos à biblioteca

Fim da obrigatoriedade de horário fixo por turma para uso do banheiro

