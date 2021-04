Após o recebimento de nova remessa de vacinas contra a Covid-19, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar a imunização para idosos de 63 anos a partir desta quarta-feira (14). Profissionais da saúde de 43 a 49 anos também passarão a receber as doses.

A vacinação será realizada das 7h30 às 16h30 nos centros de saúde da capital e postos fixos. Os pontos drive-thru funcionam das 8h às 16h30. Veja os endereços. Os idosos do público-alvo acamados e com mobilidade reduzida devem se cadastrar no portal da prefeitura para receber o imunizante em casa.

Já trabalhadores da saúde com idade de 43 a 49 anos, que fizeram o cadastro no portal da PBH até as 23h59 em 9 de abril, também receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Para ser imunizado, o trabalhador deve cumprir os seguintes requisitos:

- exercer a atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte;

- ter preenchido o cadastro para a vacinação de trabalhadores da saúde, de forma válida, até 23h59 de 9 de abril;

- ter completado 43 anos ou mais até 30 de abril;

- não ter recebido vacina contra a Covid-19;

- não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 15 dias;

- não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Nesta quinta-feira (15), a imunização dos trabalhadores da saúde será feita em pontos exclusivos. Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura. Caso o profissional cadastrado não compareça aos pontos de vacinação nessa data, é necessário procurar um dos locais disponíveis nesta lista, levando todos os documentos, entre 7h30 e 16h30.

Os trabalhadores da saúde precisam levar os seguintes documentos:

- Documento de identificação com foto;

- Registro no conselho profissional;

- Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de: Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou Contrato de trabalho; ou Relatório do CNES; ou Declaração de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2020, com a identificação da ocupação principal declarada; ou Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.

Segunda dose para idosos de 73 e 74 anos

A antecipação da aplicação da segunda dose da vacina neste público será nos postos fixos, extras e pontos de drive-thru das 7h30 às 13h do próximo sábado (17). O endereço dos locais está disponível no portal.

É necessário a apresentação do documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste a aplicação da primeira dose.

