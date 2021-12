Mais oito casos da variante Ômicron do coronavírus foram confirmados em Belo Horizonte nesta quinta-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Os pacientes são residentes da capital, sendo seis homens e duas mulheres. Ao todo, são 11 diagnósticos da cepa no município.

Dentre as novas ocorrências, há duas sem histórico de viagem e duas de pessoas provenientes da África do Sul e dos Estados Unidos. Há ainda um caso de contato com quem testou positivo após chegar da Austrália.

Nos outros três infectados, a equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) ainda não recebeu informações se houve viagem ao exterior.

"Todos os pacientes contam com as duas doses da vacina contra Covid-19 e, entre os casos monitorados pela Prefeitura, não houve, até o momento, necessidade de hospitalização", afirmou a PBH, em nota.

Transmissão comunitária

Com a confirmação de caso entre pessoas sem relato de viagem, a Prefeitura de BH informou que já há transmissão comunitária da variante no município e reforçou a necessidade de a população manter as recomendações sanitárias, com o uso correto de máscaras; evitar aglomerações; lavar as mãos com frequência; e manter a situação vacinal em dia.

"O CIEVS realiza trabalho de monitoramento continuado para acompanhar suspeitas de surtos e novas variantes precocemente, além de outras situações relacionadas à transmissão da Covid-19, além de manter a vigilância dos casos confirmados e seus contatos", concluiu.

