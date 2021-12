A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) pediu ao Ministério da Saúde a suspensão temporária do envio de novas doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para o Estado, alegando o risco de perda do imunizante por prazo de validade vencido.

A SES-MG explicou que, no momento, a Rede de Frio Estadual e as Unidades Regionais de Saúde possuem doses suficientes da vacina para suprir as demandas dos municípios. Segundo a pasta, a Pfizer exige armazenamento especial e, após o descongelamento, deve ser administrada dentro de 30 dias. Desse modo, não é possível armazenar grandes volumes nos municípios, sob risco de perderem a validade.

Diante disso, a secretaria solicitou o adiamento temporário no recebimento de novas remessas do imunizante. "Havendo necessidade, o Estado fará a solicitação de novas doses ao Ministério da Saúde, para repasse às prefeituras em tempo oportuno e de forma segura", diz.

Até esta quinta-feira (23), Minas já recebeu 16.168.404 doses da vacina da Pfizer. Segundo a SES-MG, constam em estoque 1.203.403 doses do imunizante, disponível para a distribuição aos municípios, conforme necessidade.

Redução de intervalo entre doses

Na última sexta-feira (17), o governo do Estado anunciou a redução de cinco para quatro meses do intervalo de aplicação da terceira dose das vacinas contra Covid-19. A medida tem como objetivo evitar que a nova variante Ômicron do coronavirus cause infecções mais graves em Minas.

Na sexta, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, declarou: "O que já se sabe da Ômicron é que a eficácia da vacina é reduzida com duas doses, mas com a terceira aumenta a eficácia. Dessa forma, os municípios que tiverem doses estocadas para terceira, pode convocar a população para quatro meses de intervalo".

Até o momento, o Governo de Minas confirmou três casos da variante Ômicron, sendo todos em Belo Horizonte. Nessa terça (21), a Secretaria Municipal de Saúde de Extrema, no Sul de Minas, alegou que quatro casos foram registrados na cidade.

