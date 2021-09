Adolescentes de 13 a 16 anos, completados até 31 de outubro, serão vacinados contra a Covid-19 em Belo Horizonte a partir da próxima segunda-feira (4). A prefeitura também convocou, nesta quarta-feira (29), os imunossuprimidos para a aplicação da terceira dose.

Também serão chamadas na próxima semana as pessoas que devem completar o esquema vacinal com a segunda dose e idosos para tomar o reforço. No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações:

- Apresentar documento de identificação com foto e CPF

- Apresentar comprovante de residência em BH

- Não ter recebido qualquer vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Para que os usuários possam tomar a segunda dose, além das orientações acima, é necessário levar o cartão de vacina. Para que os idosos recebam o reforço é preciso ter tomado a segunda injeção há seis meses ou faltando 15 dias para completar este prazo.

Moradores de 75 e 76 anos que tomaram a AstraZeneca ainda não devem comparecer aos locais de vacinação e precisam aguardar o intervalo para tomar a terceira dose.

Atendimento

O horário de funcionamento em dias úteis é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 o drive-thru. Dentre os os postos extras, um novo começou a funcionar nas Faculdades Kennedy e Promove. Aos sábados, o atendimentto se encerra mais cedo, às 14h. Veja os endereços aqui.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Os públicos elegíveis para se vacinar no á noite são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h (Excepcionalmente dos dias 4 a 12 de outubro o ponto de vacinação da Faminas não estará em funcionamento)

Imunossuprimidos

Para o caso das pessoas com alto grau de imunossupressão, é necessário ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Além disso, é preciso ter em mãos um documento que comprove a condição de saúde, como laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos, assinados e carimbados, em versão original. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, estão elegíveis:

Imunodeficiência primária grave

Quimioterapia para câncer

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

Pessoas com HIV/Aids

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias

Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

Pacientes em hemodiálise

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas

Confira como fica o calendário:

Quinta-feira (30): segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 46 anos. Só poderão tomar as pessoas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 7 de outubro

Sexta-feira (1º): segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 45 anos. Só poderão tomar as pessoas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 8 de outubro

Sábado (2): segunda dose de Pfizer para pessoas de 44 e 43 anos. Só poderão tomar as pessoas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 9 de outubro

Domingo (3): não haverá vacinação

Segunda-feira (4): primeira dose para adolescentes de 16 anos

Terça-feira (5): primeira dose para adolescentes de 15 anos

Quarta-feira (6): segunda dose de Pfizer para pessoas de 42 anos. Só poderão tomar a as pessoas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 13 de outubro; reforço para idosos de 76 anos

Quinta-feira (7): dose adicional para pessoas de 70 anos ou mais com alto grau de imunossupressão; dose de reforço para idosos de 75 anos

Sexta-feira (8): primeira dose para adolescentes de 14 anos, completos até 31 de outubro

Sábado (9): dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão; primeira dose para adolescentes de 13 anos

