Profissionais da Educação Infantil poderão receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em Belo Horizonte, a partir de quarta-feira (18). Além disso, haverá uma repescagem para pessoas de outros grupos e faixas etárias que perderam o prazo de convocação.

O público de 29 a 31 anos poderá se imunizar na segunda (16). Nesta mesma data, haverá a aplicação do reforço em moradores com comorbidades chamados por faixa etária, além de gestantes e puérperas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente e Síndrome de Down.

Para que os usuários possam tomar a segunda dose, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a 7 dias.

O horário de funcionamento dos locais de aplicação é das 8h às 17h, em pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 no drive-thru. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta. Os públicos elegíveis são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h

Veja como fica o cronograma da vacinação:

Segunda-feira (16): repescagem de primeira dose para pessoas de 31, 30 e 29 anos e de pessoas com comorbidades convocadas por faixa etária, além de gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e Síndrome de Down

Terça-feira (17): primeira dose para pessoas de 28 anos

Quarta-feira (18): segunda dose para trabalhadores da Educação Infantil de 59 a 41 anos

Quinta-feira (19): segunda dose para trabalhadores da Educação Infantil de 40 a 18 anos

Sexta-feira (20): segunda dose para pessoas de 38 anos, vacinadas com a CoronaVac (em que o prazo de intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias)

