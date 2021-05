A previsão meteorológica da Defesa Civil indica que Belo Horizonte terá, neste sábado (8), céu parcialmente nublado. A mínima registrada foi de 15°C e a máxima estimada é de 27°C. Conforme o órgão, a umidade relativa mínima fica em torno de 40% à tarde.

7h25 - Neste sábado (8) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado. A mínima foi de 15 °C, máxima estimada de 27 °C e a umidade relativa mínima em torno de 40% à tarde.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/YVioZEpxXt — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) May 8, 2021

Estado

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá, hoje, um aumento da concentração de nuvens e queda de temperatura, especialmente no Sul e Leste de Minas.

Por outro lado, o ar mais seco deixa o tempo estável, com pouca nebulosidade nas outras áreas do Estado.

Em virtude do ar frio que avança pelo Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país, as temperaturas ficam baixas em praticamente todas as regiões mineiras nos próximos dias.

