Jovens de 12 a 17 anos de Belo Horizonte receberão a segunda dose da vacina contra Covid-19 a partir da semana que vem. A atualização do calendário foi divulgada nesta quinta-feira (18) pela prefeitura. Para que os adolescentes possam se vacinar é necessário um intervalo de, pelo menos, oito semanas desde a primeira aplicação.

Quem for tomar o reforço precisa levar o cartão de vacinação, documento de identidade e CPF. Os adolescentes de até 15 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

O horário de funcionamento dos postos de imunização é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para locais fixos e extras, e das 8h às 16h30 no drive-thru (veja os endereços). São disponibilizados também três pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam em dias úteis e que são destinados apenas ao público elegível para se imunizar na data convocada pela prefeitura. Confira os horários e endereços desses postos:

- UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

- Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

- UNA-BH: rua dos Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

Repescagem

Haverá, ainda, ações de repescagem para pessoas que receberão a vacina Pfizer, com a convocação do público de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos. Os trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais também estão sendo chamados para receber a terceira dose. Para este público se vacinar é necessário o prazo de pelo menos cinco meses do recebimento da segunda aplicação.

Confira o cronograma atualizado para os próximos dias:

Sexta-feira (19): repescagem de dose de reforço para idosos e pessoas com alto grau de imunossupressão a partir de 18 anos; repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer

repescagem de dose de reforço para idosos e pessoas com alto grau de imunossupressão a partir de 18 anos; repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer Sábado (20): mobilização para aplicação da primeira, segunda, dose de reforço ou dose adicional de Pfizer

mobilização para aplicação da primeira, segunda, dose de reforço ou dose adicional de Pfizer Segunda-feira (22): repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer

repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer Terça-feira (23): dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos (é necessário levar comprovante de atividade em estabelecimentos de saúde de BH)

dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos (é necessário levar comprovante de atividade em estabelecimentos de saúde de BH) Quarta-feira (24): segunda dose para adolescentes de 17 anos

segunda dose para adolescentes de 17 anos Quinta-feira (25): repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer

repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer Sexta-feira (26): dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos

dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos Sábado (27): não haverá vacinação

Segunda-feira (29): segunda dose para jovens de 16 anos

segunda dose para jovens de 16 anos Terça-feira (30): segunda dose para jovens de 15 anos

segunda dose para jovens de 15 anos Quarta-feira (1º): segunda dose para jovens de 14 e 13 anos

segunda dose para jovens de 14 e 13 anos Quinta-feira (2): segunda dose para jovens de 12 anos

