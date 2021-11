Minas Gerais superou a marca de 13 milhões de pessoas imunizadas contra a Covid-19, seja com duas doses ou dose única da vacina. Segundo o Painel Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (SES), são 12.554.417 mineiros com a segunda dose do imunizante, além de 494.539 com a dose única.

No total, são 13.048.956 pessoas que já completaram o ciclo de vacinação em Minas. Considerando a população já convocada a se vacinar, o Estado chega a 72% de imunização, número próximo do recomendado por especialistas para discutir a flexibilização do uso de máscara. Em relação à população total em Minas, a cobertura vacinal está em 61%.

O total de doeses recebidas do Ministério da Saúde chegou a 37.210.219. Além da aplicação da primeira e segunda doses, houve também a dose de reforço, necessária para 1.467.896 mineiros.

Números da pandemia em Minas

O boletim epidemiológico da SES, publicado nesta quinta-feira (18), aponta que o Estado registrou 766 novos casos da Covid-19 em 24 horas. Com isso, já são 2.199.684 confirmações do novo coronavírus desde o começo da pandemia, em março do ano passado.

Desse número, 2.126.562 pessoas se recuperaram e outras 17.125 seguem em acompanhamento pela pasta. O número de mortes pelo vírus no Estado chegou a 55.997, sendo 45 deles também nas últimas 24 horas.

