A Polícia Civil e a Copasa realizam, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação de combate às ligações clandestinas para fornecimento de água, conhecidas como "gatos". A ação é focada em Contagem, na Grande BH, e conta com a participação de ao menos 40 profissionais, dentre policiais e técnicos da companhia.

A operação cumpre mandados de busca e apreensão em nove endereços na cidade, incluindo um lava jato que é suspeito de fazer ligações clandestinas. O delegado Guilherme Saback, da PC, acredita que servidores da Copasa estejam envolvidos no crime - um deles inclusive teria sido desligado na semana passada.

"Caía no sistema uma ordem de serviço de ligação ou religação e, ao contrário de comparecer ao endereço e cumprir com seu dever, ele começava a negociar para fornecer", explica. Também era oferecido um serviço chamado bypass, em que há uma interceptação externa ligada diretamente na residência, sem que a água seja computada pelo hidrômetro.

A Polícia Civil já identificou um condomínio com cerca de 40 casas e Contagem com chance de fazerem parte do esquema irregular de distribuição. Servidores da Copasa envolvidos podem responder por corrupção passiva, e quem pagou pela prestação irregular do serviço, por corrupção ativa. O recebimento irregular de água pode configurar também crime de receptação ou furto.

O delegado ainda reforçou que os "gatos" prejudicam a todos, e fazem com que os consumidores peguem a mais pelo serviço. "Quando a gente realiza o pagamento da nossa conta, ali está sendo cobrado valor de custeio e distribuição de toda a rede de distribuição. Na medida em que as pessoas fraudam, a gente passa a ter que contribuir mais para que a rede se sustente", finalizou.

