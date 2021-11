A busca por socorro em tempos de pandemia fez com que mais de 45 mil famílias em situação de extrema pobreza solicitassem o Auxílio Belo Horizonte nas primeiras seis horas de abertura do sistema, ontem, mesma data em que o governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. A expectativa da Prefeitura de BH é atender cerca de 300 mil grupos familiares.

Podem solicitar o benefício – destinado ao enfrentamento das consequências sociais e econômicas provocadas pela pandemia – famílias inscritas no CadÚnico com estudantes matriculados na rede municipal de ensino, além de outros 19 grupos. Todo o processo é feito pela internet e o valor mensal pode chegar a R$ 400.

O pagamento da primeira parcela será realizado no mês seguinte ao da solicitação, por meio de depósito bancário em nome do responsável. Desta forma, quem fizer o registro até 30 de novembro recebe o benefício em 15 de dezembro.

Os cadastros feitos no mês que vem terão o pagamento liberado até 15 de janeiro de 2022. A família que se inscrever em janeiro receberá o dinheiro até 15 de fevereiro, e quem fizer o pedido até essa data poderá sacar no prazo máximo de 10 de março.

Além do benefício mensal de R$ 100, as famílias podem acumular outros valores, desde que se encaixem nas categorias. Aqueles em situação de pobreza irão receber R$ 600, em seis parcelas. Já aos grupos que se encontram em extrema pobreza, será concedido R$ 1,2 mil, pagos em parcelas de R$ 200.

As famílias em condição de extrema pobreza que tenham também alunos matriculados na rede pública municipal poderão receber até R$ 400 por mês. A previsão de orçamento para o auxílio é de R$ 239,5 milhões, sendo R$ 160 milhões provenientes de verbas da PBH e o restante disponibilizado pela Câmara Municipal.

Uma moradora da capital que trabalha como auxiliar administrativa e pediu para não ser identificada espera receber o benefício, pois se encaixa nos requisitos estipulados pela administração municipal. “Se sair, será usado para gastos do meu futuro neném, pois é uma ajuda muito bem-vinda no momento que estamos vivendo, ainda mais sendo a única fonte de renda em casa, agora com dois filhos”.

Ajuda federal

Cerca de 14,5 milhões de famílias começaram a receber, ontem, a primeira parcela do Auxílio Brasil. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Quem recebia o antigo programa social não precisará ir aos centros de Referência de Assistência Social para refazer o cadastro. Apenas nos casos em que o usuário precisar atualizar informações, como mudanças na família e na documentação do responsável familiar há menos de dois anos, será necessário procurar o Cras para atualizar os dados.

