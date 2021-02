A Defesa Civil de Belo Horizonte alertou, neste domingo (21), para a possibilidade de chuva forte na capital. O aviso é válido até as 8h desta segunda-feira (22).

De acordo com o órgão municipal, há chance de precipitação com volume de até 30 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Conforme a previsão do tempo, a chuva deve permanecer na cidade durante a semana. Veja recomendações da Defesa Civil.

Além disso, BH está em alerta para a possibilidade de deslizamentos e desabamentos (risco geológico) até quarta-feira (24) devido ao solo encharcado pelas frequentes precipitações deste mês.

No Estado

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas terá céu encoberto com pancadas de chuva, que podem ser fortes, além de trovoadas, neste domingo, nas regiões Noroeste, Central, Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste, Zona da Mata, Rio Doce e Metropolitana.

Nas demais regiões, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura no Estado fica estável. A mínima registrada no território mineiro neste domingo foi de 13°C e máxima deverá ficar em 33°C. As localidades onde houve os registros não foram informadas.

Para esta segunda (22), o instituto ainda traz a informação de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana.

"Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura: Ligeira Elevação. Máxima: 35ºC/ Estável. Mínima: 13°C", informou o órgão.

Recomendações de segurança para o período chuvoso

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

- Atenção especial para áreas de encostas e morros

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

