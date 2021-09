Belo-horizontinos que ainda não tomaram a vacina contra a Covid – seja a primeira, segunda ou mesmo a terceira dose – devem comparecer neste sábado (11) aos postos de saúde. Desde às 8h, a prefeitura faz uma “repescagem” para os faltosos.

Apenas com relação à segunda dose, 37 mil pessoas não voltaram para o reforço, conforme a PBH. No entanto, as pessoas só podem comparecer a locais específicos (clique aqui e confira a lista). Aos fins de semana, a imunização ocorre até 14h.

Adolescentes com comorbidades, de 12 a 17 anos, que ainda não tomaram a Pfizer – única com autorização para a faixa etária – também podem comparecer. Eles precisam comprovar a condição de saúde. Para isso, é preciso apresentar exames, receitas, prescrição ou relatório médico emitidos em até 12 meses. O documento deve conter o número do registro do profissional. Os moradores de 12 a 15 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Os jovens e demais públicos também precisam levar documento de identificação e comprovante de residência, além de não ter recebido outra vacina nos últimos 14 dias nem ter tido a doença com início dos sintomas nos últimos 30. Já para a segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacina com a data da primeira aplicação.

Nessa sexta-feira (10), BH também convocou mais idosos para receberem a terceira dose contra a Covid e definiu o cronograma da campanha até quinta-feira da semana que vem.

