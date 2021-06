Belo-horizontinos de 56 anos, sem comorbidades, são vacinados contra a Covid-19 nesta sexta-feira (11) na capital. A imunização do grupo ocorre até 16h30 em postos fixos, extras e em pontos de drive-thru. Os endereços podem ser conferidos neste link.

É preciso apresentar um documento com foto, CPF e um comprovante de residência. O morador não pode ter tomado outra vacina nos últimos 14 dias nem testado positivo para a Covid-19 com início dos sintomas nos últimos 30 dias.

BH ampliou a campanha e imuniza a população em geral, por faixa etária, desde segunda-feira (7). Também foram vacinadas as pessoas de 57, 58 e 59 anos, além de garis e profissionais do transporte público. A etapa da vacinação segue neste sábado (12), com aplicação da primeira dose em caminhoneiros que se cadastraram no site da prefeitura. Veja as orientações para este grupo aqui.

Até o momento, 949 mil pessoas receberam a primeira dose na capital e 408 mil tomaram o reforço. O grupo contemplado também inclui idosos acima dos 60 anos, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, professores, forças de segurança, trabalhadores do transporte aéreo, presos e moradores de rua.

