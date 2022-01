Na próxima semana, a Prefeitura de Belo Horizonte convoca as crianças de 11 anos, sem comorbidades, nascidas entre janeiro e junho de 2010, para vacinação contra a Covid-19.

A imunização de crianças acamadas ou com mobilidade reduzida continua sendo feita por equipes da Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação das crianças de 11 a 5 anos com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas também continua.

Na próxima semana, serão convocadas, ainda, as pessoas de 45 a 48 anos para a dose de reforço.

Confira o cronograma:

24/01 - segunda-feira: repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 5 a 11 anos, completos até a data da vacinação. Convocação de crianças sem comorbidades, nascidas entre janeiro e junho de 2010, que ainda tenham 11 anos na data da vacinação. A aplicação dos imunizantes será feita em escolas.

25/01 - terça-feira: reforço para pessoas de 48 anos

26/01 - quarta-feira: reforço para pessoas de 47 anos



27/01 - quinta-feira: reforço para pessoas de 46 anos

28/01 - sexta-feira: reforço para pessoas de 45 anos.

Vacinação das crianças

Para vacinar, as crianças com ou sem comorbidades devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Caso o acompanhamento seja por terceiros, há necessidade de apresentar o termo de autorização de para vacinação, disponibilizado no portal da Prefeitura, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, estão elegíveis para se vacinar as crianças com as comorbidades disponibilizadas neste link. Para a aplicação, a orientação é que apresente um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro), assinado e carimbado, em versão original.

Dose de reforço

Para que as pessoas possam receber a dose de reforço é necessário apresentar o documento de identidade, CPF, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo de pelo menos 4 meses.

As pessoas que, independentemente da idade, já completaram esse prazo, podem procurar um dos pontos de vacinação para tomar o reforço.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras é das 8h às 17h. Já dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam das 13h às 19h30. A partir da próxima semana a vacinação nas escolas será das 9h às 16h.



