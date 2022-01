Belo Horizonte pode registrar até 31ºC nesta quarta-feira (19), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Após semanas de muita chuva e estragos no Estado, o tempo tende a ficar mais seco, mesmo com a possibilidade de chuva.

A mínime registrada nesta quarta, segundo o órgão, foi de 19ºC. Ao longo da manhã, o céu deve se manter claro e com poucas nuvens, além da sensação de calor. Entretanto, o panorama pode mudar durante a tarde, quando as nuvens devem tomar o céu, acompanhadas de rajadas de vento e possibilidade de pancadas de chuva.

Como já é conhecido no Verão, as pancadas devem cair sobre a capital apenas no fim da tarde ou no começo da noite. Com o cair do Sol, as nuvens tendem a ganhar ainda mais o céu, acompanhadas novamente de rajadas de vento.

A previsão feita pela Defesa Civil de BH acompanha as informações do Inmet, e ainda acrescenta o risco de baixa umidade do ar durante a tarde, que pode chegar aos 40% - vale lembrar que o mínimo recomendado para a saúde é de 30%.

7h17 - Nesta quarta-feira (19) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. A mínima foi de 19 °C, máxima estimada de 30 °C e a umidade relativa mínima em torno de 40% à tarde. pic.twitter.com/qiTO0p4u1b — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 19, 2022

