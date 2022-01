Após seis dias de muito calor e tempo seco, pode voltar a chover em Belo Horizonte nesta quarta-feira (26). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para a possibilidade de pancadas ao longo do dia, mesmo com o céu claro e limpo nas primeiras horas da manhã.

De acordo com o órgão, a mínima registrada em BH girou em torno dos 17ºC nesta quarta. Durante a manhã, a previsão é de poucas nuvens, mas o panorama deve mudar nos primeiros momentos da tarde, com céu carregado e ventos que podem indicar a chegara da chuva.

A previsão do Inmet indica pancadas isoladas e com trovoadas, que podem atingir todo o Estado inclusive durante a noite.

Acumulado

Mesmo com os dias de estiagem, todas as regionais da capital superaram a meta de chuva prevista para janeiro. O último acumulado publicado pela Defesa Civil de BH mostra que o menor registro está na região Norte, com 355,6 mm - 108% do esperado para o mês. Veja o acumulado de toda a cidade em janeiro:

Barreiro - 567,6 (172,5%)

Centro Sul - 569,7 (173,1%)

Leste - 468,4 (142,3%)

Nordeste - 394,8 (120,0%)

Noroeste - 446,8 (135,8%)

Norte - 355,6 (108,1%)

Oeste - 645,8 (196,2%)

Pampulha - 402,8 (122,4%)

Venda Nova - 373,0 (113,3%)

Estragos

Por conta das fortes chuvas que caíram sobre Minas nos primeiros dias de 2022, mais de 400 cidades decretaram situação de emergência. O Estado ainda registra 102 pontos de interdição nas rodovias, causados por estragos da água.

Leia mais:

Internações de pacientes graves com Covid aumentam mais de 130% em janeiro em BH

Parcerias internacionais ditam futuro do Zoológico de BH, que completa 63 anos