A Defesa Civil de Belo Horizonte alertou, na tarde desta terça-feira (23), para a possibilidade de temporal nas próximas horas na capital mineira. O aviso é válido até 8h desta quarta-feira (24).

De acordo com o órgão municipal, há chance de chuva em quantidade entre 20 e 40 milímetros, acompanhada de raios e rajadas de vento em velocidade de 50 quilômetros por hora.

Como há previsão de mais chuva no município, a Defesa Civil renovou o alerta de risco geológico, que expiraria nesta quarta-feira (24), e o reclassificou para o nível alto até sábado (27).

O órgão recomendou atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos. Ou seja, devido ao encharcamento do solo, ocasionado pelas chuvas recentes e pelas que ainda devem cair, pode haver deslizamentos, afundamentos e desabamentos em terrenos e construções da cidade.

Mais chuvas

Para esta quarta, BH deverá ter dia com céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deverá variar entre 16°C e 30°C, com umidade relativa do ar alternando entre 40% e 100%, a depender da hora do dia.

Fevereiro tem registrado chuvas fortes em Belo Horizonte e causado estragos na capital. Entre eles, está a formação de buracos e de lama na Tereza Cristina, uma das principais avenidas da cidade. Veja o vídeo:

Abaixo, veja recomendações para o período de chuvas:

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.⠀⠀

Sinais de que deslizamentos podem ocorrer:⠀⠀

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Recomendações para o período chuvoso:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.⠀

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

