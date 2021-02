As fortes chuvas que atingem Belo Horizonte desde o início de fevereiro vêm causando transtornos na capital. Uma das avenidas mais atingidas é a Tereza Cristina, onde a grande precipitação nesta sexta-feira (19) fez com que o asfalto virasse um mar de lama, repleto de buracos, deixando o trânsito lento em vários pontos da via.

Nessa quinta-feira (18), a Defesa Civil chegou a bloquear um trecho da Tereza Cristina, na região do Barreiro, em razão do alto risco de transbordamento do córrego Ferrugem e do ribeirão Arrudas, fato que se tornou corriqueiro durante dias de muita chuva.





Outro local que sentiu os efeitos do excesso de água foi a avenida Nossa Senhora do Carmo, na região Centro-Sul da capital. Na manhã desta sexta, ocorreu o início de um deslizamento de barranco de terra, que atingiu uma passarela em frente à Vila Santa Lúcia.

O Hoje em Dia questionou a Prefeitura de Belo Horizonte sobre os transtornos que a chuva vem causando à população, especialmente sobre medidas que estão sendo adotadas para sanar esses problemas, e aguarda o retorno.

Investimentos

Nessa quinta, o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que vai destinar parte dos recursos provenientes das medidas de reparação da mineradora Vale para obras de combate às enchentes na avenida Tereza Cristina.

"Reservamos, dentre as medidas de reparação da Vale, R$ 298 milhões para ajudar a solucionar o problema de enchentes no córrego Ferrugem e avenida Tereza Cristina, em Contagem e BH. O Estado mantém diálogo com as prefeituras dessas duas cidades para levar adiante essa solução", disse Zema.

Ainda segundo o governo de Minas, além da construção de bacias de contenção no córrego Ferrugem, os recursos do Estado serão aplicados na finalização de bacias no córrego Riacho das Pedras, em Contagem, e na construção de unidades habitacionais para realocar famílias removidas das áreas de inundação.

Risco geológico

A previsão de mais chuva em Belo Horizonte nos próximos dias fez com que a Defesa Civil emitisse um alerta geológico para a cidade válido até a próxima quarta-feira (24). O órgão recomenda atenção ao grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.

De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão é de que caia 67 mm de chuva na capital entre esta sexta e o próximo domingo.