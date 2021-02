O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que o Estado reservou o valor de R$ 298 milhões do total acordado com a Vale para a questão das enchentes no córrego do Ferrugem e na avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte e em Contagem, na Grande BH.

"O Estado mantém diálogo com as prefeituras dessas duas cidades para levar adiante essa solução", declarou, em postagem no Twitter, nesta quinta-feira (18).

O acordo entre o governo de Minas Gerais e a mineradora Vale, para reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte, em janeiro de 2019, foi assinado no início do mês e totaliza R$ 37,6 bilhões.

Na ocasião, o Estado informou que o valor será investido em benefício das regiões atingidas e da população mineira, incluindo BH e região metropolitana, em ações como a construção do Rodoanel, ampliação do metrô e reformas de hospitais.

No mês passado, o governo divulgou a criação de um comitê, juntamente com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, para buscar recursos da ordem de R$ 500 milhões para a realização conjunta de obras de enfrentamento às enchentes na avenida Teresa Cristina.

O Hoje em Dia entrou em contato com o Estado para obter mais informações sobre a separação de R$ 298 milhões do total acordado com a Vale para a questão das enchentes e aguarda retorno.

