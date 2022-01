A previsão meteorológica indica que o céu ficará parcialmente nublado em Belo Horizonte nesta terça-feira (25), com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, trovoadas e rajadas de vento à tarde. O alerta é da Defesa Civil

Segundo o órgão, a temperatura mínima registrada foi de 17°C, enquanto a máxima estimada é de 30 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Nessa segunda-feira (24), choveu fraco em duas das nove regiões da capital. Por volta das 17h, o volume acumulado foi de 0,1 a 1 mm de água.

Minas

Nesta terça, o ar quente e úmido continental mantém as temperaturas elevadas com máximas acima dos 30ºC em todas as regiões do Estado. Chuvas típicas de verão devem ocorrer em praticamente todo o território.

Não se descarta chuva forte no Vale do Jequitinhonha, no Sul e Triângulo. Ao longo da semana, a tendência é de calor e pancadas de chuva, inclusive na Grande BH.

Leia mais:

Sobe para 406 o número de cidades em situação de emergência pelas chuvas em Minas

Confira mais de 100 pontos de interdição nas estradas de Minas nesta terça