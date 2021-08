Pais ou responsáveis de crianças e adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, e deficiência permanente ou comorbidade, deverão fazer um cadastro dos entes para o início da vacinação contra a Covid-19 nesse público em Belo Horizonte. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (19) pela prefeitura. Ainda não há previsão de quando o formulário estará disponível aos moradores.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o intuito do documento é levantar o quantitativo de cidadãos nessa condição na capital, como forma de elaborar e estruturar quantas doses serão necessárias para atender essa população. Apesar disso, ainda não há compostos químicos reservados para essa população. Nesta quinta (19), cidade vacina moradores de 27 anos.

“É necessário, ainda, o envio de doses para imunizar este público e também os demais jovens e crianças de 17 a 12 sem comorbidades”, declarou o Executivo, em nota. A expectativa da prefeitura, porém, é que a imunização de crianças e adolescentes com comorbidades comece após o fim da proteção dos adultos, o que deve ocorrer até 4 de setembro.

A pasta municipal também explicou que segue o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, e que aguarda orientações para a vacinação desse público. “A prefeitura reafirma disponibilidade de pessoal e insumos necessários para a continuidade do processo”, disse.

Vacinação de crianças e adolescentes

No Brasil, a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid só pode ser feita com o imunizante fabricado pela Pfizer. O laboratório é o único, até o momento, autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para imunizar essa faixa etária. No país, alguns estados e diversas cidades, incluindo capitais, já iniciaram a proteção de cidadãos com idades entre 12 e 17 anos.

Entre eles, está o Distrito Federal, que começou a imunizar crianças e adolescentes, sem comorbidades, nessa quarta-feira (18) com o uso de sobras de vacinas da Pfizer. Também nessa quarta, a cidade do Rio de Janeiro informou que aplicará o composto a partir da próxima semana, começando por adolescentes de 17 anos.

No estado de São Paulo, o calendário de imunização do público entre 12 e 17 anos foi ativado nessa quarta, com a proteção de pessoas de 16 e 17 anos, com comorbidades ou deficiências, além de grávidas e puérperas (mães de até 45 dias após o parto). A previsão é imunizar os maiores de 12 anos até meados do mês que vem.

No mês passado, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou que pediu autorização à Anvisa para iniciar a vacinação de crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos. À época, o gestor disse que a previsão é vacinar esse público assim que for encerrada a campanha para adultos.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para obter uma expectativa atualizada do início da vacinação dessa população, e aguarda um retorno.

