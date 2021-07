Pessoas entre 12 e 17 anos poderão ser vacinadas contra a Covid-19 em Minas Gerais assim que a imunização dos maiores de 18 anos terminar. Pelo menos, essa é a expectativa do governador Romeu Zema (Novo), que declarou ter solicitado autorização para essa finalidade à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Nós já pleiteamos para o Ministério da Saúde que esse público seja incluído tão logo o público acima de 18 anos tenha o processo de imunização feito", afirmou o gestor ao jornal Tribuna de Minas, durante visita oficial a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta quinta-feira (15).

Zema também informou que, mesmo que o Ministério da Saúde não concorde ou recomende a aplicação do composto químico em crianças e adolescentes, o Estado seguirá com o objetivo e já encomendou doses (sem citar quais) para imunizar o público. "Então, tudo indica que nós vamos, sim, levar adiante essa imunização para pessoas acima de 12 anos", completou.

Na última sexta-feira (9), o chefe do Executivo estadual afirmou, também em viagem pelo interior de Minas, que a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) deve receber 428 mil doses da vacina russa Sputnik V ainda em julho. A autorização para importação do composto químico foi dada pela Anvisa ao Estado no início do mês.

"Serão 428 mil doses e estamos agora negociando a data de entrega. Se essa importação for viabilizada, esse calendário será ainda cumprido com maior folga. Nós precisamos que as pessoas sejam imunizadas para que a economia volte a girar livremente e mais empregos sejam gerados", disse o governador, na sexta-feira (9), à Rádio 98 FM de Teófilo Otoni, no Norte de Minas.

A visita de Zema a Juiz de Fora segue nesta sexta-feira (16). Nesta quinta, o gestor acompanhou o processo de vacinação em um ginásio da cidade, acompanhado pela prefeita Margarida Salomão (PT), além de outras autoridades.

Além disso, a comitiva visitou o Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), onde foi inaugurada a nova sede da Unidade Regional de Juiz de Fora da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG).

A reportagem procurou o governo de Minas para obter mais informações sobre a declaração de Zema, incluindo previsões de data do início da imunização de pessoas entre 12 e 17 anos, e aguarda retorno.

