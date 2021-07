Minas Gerais deve receber 428 mil doses da vacina russa Sputnik V. A expectativa é que os imunizantes contra a Covid-19 desembarquem em território mineiro ainda em julho e auxiliem o Estado no cumprimento do calendário de imunização proposto.

A possível chegada da nova remessa pode ajudar a agilizar o processo e fazer com que as datas sejam cumpridas como mais “folga”, conforme informou o governador Romeu Zema (Novo), nesta sexta-feira (9), em entrevista à Rádio 98 FM de Teófilo Otoni.

“Serão 428 mil doses e estamos agora negociando a data de entrega. Se essa importação for viabilizada, esse calendário será ainda cumprido com maior folga. Nós precisamos que as pessoas sejam imunizadas para que a economia volte a girar livremente e mais empregos sejam gerados”, disse o governador.

Após autorização dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no início de julho, o governo agora negocia a compra junto ao Fundo Soberano Russo e, por conta do adiantamento do calendário, quer receber as unidades ainda este mês.

