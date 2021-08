Pais ou responsáveis de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, com deficiência permanente ou comorbidade, deverão fazer um cadastro para o início da vacinação contra a Covid-19 desse grupo em Belo Horizonte. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (19) pela prefeitura. Ainda não há previsão de quando o formulário estará disponível.

Além disso, ainda não há imunizantes reservados para essa população, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Nesta quinta (19), a cidade aplica a primeira dose em moradores de 27 anos.

“É necessário, ainda, o envio de doses para imunizar este público e também os demais jovens e crianças de 17 a 12 sem comorbidades”, declarou o Executivo, em nota. A expectativa da prefeitura, porém, é que a imunização de crianças e adolescentes com comorbidades comece após o fim da proteção dos adultos, a partir de 4 de setembro.

A pasta municipal também explicou que segue o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, e que aguarda orientações para a vacinação desse público. “A prefeitura reafirma disponibilidade de pessoal e insumos necessários para a continuidade do processo”, disse.

Vacinação de crianças e adolescentes

No Brasil, a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid só pode ser feita com as doses da Pfizer. O laboratório é o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária. No país, diversas cidades, incluindo capitais, já iniciaram a proteção de quem tem de 12 a 17 anos.

O Distrito Federal começou a imunizar os jovens, sem comorbidades, nessa quarta-feira (18) com o uso de sobras da Pfizer. Também nessa quarta, a cidade do Rio de Janeiro informou que aplicará a vacina a partir da próxima semana, começando por adolescentes de 17 anos.

No estado de São Paulo, o calendário de imunização desse público começou na ontem, com a proteção de pessoas de 16 e 17 anos, com comorbidades ou deficiências, além de grávidas e puérperas (mães de até 45 dias após o parto). A previsão é imunizar os maiores de 12 anos até meados do mês que vem.

Em julho, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou que pediu autorização à Anvisa para iniciar a vacinação de crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos. Na época, disse que a previsão é vacinar esse público assim que for encerrada a campanha para adultos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que a recomendação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) para a atualidade é de vacinação "apenas para pessoas com 18 anos de idade ou mais".

Apesar disso, "de acordo com o 31º Informe Técnico do PNO, 'após a conclusão do envio de doses para a população adulta, serão incluídos os adolescentes de 12 a 17 anos, com prioridade para aqueles com comorbidades'".

A SES-MG ainda explicou que aguarda recomendações do Ministério da Saúde e a disponibilidade de doses da vacina por parte do governo federal para dar início à campanha nesse público.

